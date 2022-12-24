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Росіяни обстріляли центр Херсона: 5 людей загинули, 10 поранені

Сьогодні 12:05
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Сьогодні росіяни обстріляли центр Херсона.

Новости Днепра про Росіяни обстріляли центр Херсона: 5 людей загинули, 10 поранені

Про це повідомили в Офісі президента.

На жаль, загинули 5 містян, 10 поранені. Також є руйнування.

Новости Днепра про Росіяни обстріляли центр Херсона: 5 людей загинули, 10 поранені

Новости Днепра про Росіяни обстріляли центр Херсона: 5 людей загинули, 10 поранені

Обстріл міста прокоментував і президент України Володимир Зеленський.

Соцмережі скоріш за все позначать ці фото як «чутливий контент». Але це не чутливий контент – це реальне життя України та українців. Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові об’єкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо, – написав він.

Новости Днепра про Росіяни обстріляли центр Херсона: 5 людей загинули, 10 поранені

Новости Днепра про Росіяни обстріляли центр Херсона: 5 людей загинули, 10 поранені

Оновлено: станом на 12:23 відомо вже про 35 поранених, 16 з них знаходяться у важкому стані. 

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Новости Днепра про Росіяни обстріляли центр Херсона: 5 людей загинули, 10 пораненіУкраїнська

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