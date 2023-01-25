Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровської області

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
“Протягом дня російські окупанти двічі били по Нікопольщині”, – йдеться у заяві.
За словами Лукашука, з важкої артилерії вгатили по Червоногригорівській громаді. Є пошкодження будівлі насосної станції, також понівечено електромережі.
“На щастя, постраждалих немає”, – додав голова облради.
За його словами, у Синельниківському районі надвечір ворожої атаки також з важкої артилерії зазнала Великомихайлівська громада. Наслідки уточнюються.
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