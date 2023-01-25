Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровської області

Сьогодні 21:15
просмотров

У середу, 25 січня, російські військові обстріляли Нікопольський та Синельниківській райони у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак було пошкоджено електромережі.

Новости Днепра про Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровської області

Про це повідомляє голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Протягом дня російські окупанти двічі били по Нікопольщині”, – йдеться у заяві.

За словами Лукашука, з важкої артилерії вгатили по Червоногригорівській громаді. Є пошкодження будівлі насосної станції, також понівечено електромережі.

“На щастя, постраждалих немає”, – додав голова облради.

За його словами, у Синельниківському районі надвечір ворожої атаки також з важкої артилерії зазнала Великомихайлівська громада. Наслідки уточнюються.

Читайте також:

Новости Днепра про Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровської областіРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Важить 2,5 тони: у Дніпрі з’явився креативний артоб‘єкт – величезний бронежилет
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Важить 2,5 тони: у Дніпрі з’явився креативний артоб‘єкт – величезний бронежилет

    Новий артоб‘єкт з’явився у парку Гагаріна. Це величезний бронежилет, який…

    43 нових випадки: яка ситуація із коронавірусом в Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    43 нових випадки: яка ситуація із коронавірусом в Дніпрі

    У Дніпрі за добу виявили 43 випадки зараження коронавірусом.

    Злочин серед білого дня: в Павлограді в супермаркеті чоловік вдарив ножем місцевого мешканця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Злочин серед білого дня: в Павлограді в супермаркеті чоловік вдарив ножем місцевого мешканця

    За нанесення “тяжких тілесних” поліцейські затримали павлоградівця.

    Успіхи за день: ЗСУ “приземлили” ворожі літак і гелікоптер, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Успіхи за день: ЗСУ “приземлили” ворожі літак і гелікоптер, – Генштаб

    Російські військові протягом добу обстріляли десятки мирних населених пунктів в…

    Наверх