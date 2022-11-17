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Росіяни обстріляли Дніпро: влучання в два інфраструктурні об’єкти, є постраждалий

Сьогодні 09:44
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Російські війська обстріляли Дніпро. Зафіксовано декілька влучань у два інфраструктурні об'єкти, одна людина постраждала.

Новости Днепра про Росіяни обстріляли Дніпро: влучання в два інфраструктурні об'єкти, є постраждалий

Про це повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирил Тимошенко.

“Російські терористи щойно обстріляли Дніпро. Є декілька влучань в два інфраструктурні об’єкти. Попередньо один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки”, – повідомив Тимошенко.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав жителів тримати телефони зарядженими, небезпека триває.

“Загроза триває, тому, будь ласка, залишайтеся в укриттях. За можливості тримайте телефони, павербанки зарядженими. В “Укренерго” попереджають про збільшення обсягу обмежень для стабільності енергосистеми”, – написав Лукашук.

 

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Новости Днепра про Росіяни обстріляли Дніпро: влучання в два інфраструктурні об'єкти, є постраждалийУкраїнська Новости Днепра про Росіяни обстріляли Дніпро: влучання в два інфраструктурні об'єкти, є постраждалийРусский

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