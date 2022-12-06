Росіяни можуть сьогодні знову завдати ракетного удару по Україні, – Ігнат

Російські окупанти можуть знову завдати масованого ракетного удару по території України сьогодні, 6 грудня.

Про це повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Можуть повторити сьогодні. По-перше, свято. По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали”, – сказав він.

З огляду на це, українцям не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги та проходити в укриття за необхідності.

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