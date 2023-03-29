Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Росіяни досягли часткового успіху біля Бахмута, – Генштаб

Сьогодні 19:15
просмотров

Російські військові досягли часткового успіху у районі Бахмута. У той час як українські захисники знищили склад боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів ворога.

Новости Днепра про Росіяни досягли часткового успіху біля Бахмута, - Генштаб

Протягом 29 березня росіяни завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснили 4 обстріли з РСЗВ. Зокрема, через авіаційний удар по інфраструктурі Берислава отримали поранення цивільні люди, також пошкоджено приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та Білогорівка. Підрозділи Сил оборони України відбили 48 атак противника на зазначених напрямках.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає, ознак формувань наступальних угруповань противника не зафіксовано. Загарбники продовжують зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом середи росіяни обстріляли райони населених пунктів Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфине та Басівка Сумської області, а також райони населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Глибоке, Піщане, Гатище, Вовчанськ і Бочкове у Харківській області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Виїмки. Під артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів на Куп’янському та Лиманському напрямках. Серед них – Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ у Донецькій області.
  • На Бахмутському напрямку загарбники продовжують штурмові дії міста Бахмут та мають частковий успіх. При цьому українські військові мужньо тримають місто та відбивають численні ворожі атаки. Протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Обстріляли Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів Яр та Торецьк Донецької області.
  • На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти вели наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка, успіху не мав. Обстрілювали населені пункти, зокрема: Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку загарбники атакували райони населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка у Донецькій області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести обороні дії. Обстріляли населені пункти Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Староукраїнка і Чарівне, Запорізької області; Веселе, Берислав, Козацьке, Зеленівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та Херсон.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. Підрозділи Повітряних Сил також знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Наші ракетники та артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян, 1 склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів противника.

Читайте також:

Новости Днепра про Росіяни досягли часткового успіху біля Бахмута, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Росіяни досягли часткового успіху біля Бахмута, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на деяких ділянках дороги збільшать обмеження швидкості руху: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:26
    У Дніпрі на деяких ділянках дороги збільшать обмеження швидкості руху: подробиці

    Важлива інформація!

    На узбережжі Чорного моря через шторм зросла мінна небезпека, – ОК “Південь”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    На узбережжі Чорного моря через шторм зросла мінна небезпека, – ОК “Південь”

    Штормова погода у Чорному морі призвела до збільшення мінної небезпеки.…

    Як виглядає будинок на продаж у Дніпрі за 370 тис грн: з меблями та сучасною технікою (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:43
    Як виглядає будинок на продаж у Дніпрі за 370 тис грн: з меблями та сучасною технікою (ФОТО)

    Найдешевші будинки у Дніпрі продають у Чечелівському, Новокодацькому та АНД…

    У департаменті транспорту повідомили, де у Дніпрі будуть платні парковки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:29
    У департаменті транспорту повідомили, де у Дніпрі будуть платні парковки

    У Дніпрі з 1 квітня поновлюється оплата за паркування на…

    Наверх