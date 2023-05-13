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  • Росіяни атакували Хмельницьку область: потяги, які курсують через Дніпро, затримуються на 5 годин

Росіяни атакували Хмельницьку область: потяги, які курсують через Дніпро, затримуються на 5 годин

Сьогодні 12:24
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Сьогодні рано-вранці росіяни атакували Хмельницьку область.

Новости Днепра про Росіяни атакували Хмельницьку область: потяги, які курсують через Дніпро, затримуються на 5 годин

Ворожий БПЛА влучив в об’єкт критичної інфраструктури, вибухова хвиля пошкодила десятки будинків, навчальні та медичні заклади. Наразі відомо про 21 постраждалого. 

Крім того, внаслідок обстрілу деякі потяги прямують з великим запізненням. Серед них поїзди, що курсують через Дніпро та область. Вони запізнюються на п’ять годин:

  • №119 Запоріжжя — Львів;
  • №85 Запоріжжя — Львів.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Крім того, запізнюються ще чотири потяги:

  • №139 Київ — Кам.-Подільський +8:40 годин;
  • №38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса +12 годин;
  • №770 Тернопіль — Київ +6 годин;
  • №716 Перемишль — Київ +7 годин.

Інформацію щодо затримок поїздів, які слідують зміненим маршрутом, можна відслідковувати тут.

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Новости Днепра про Росіяни атакували Хмельницьку область: потяги, які курсують через Дніпро, затримуються на 5 годинУкраїнська

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