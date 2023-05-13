Росіяни атакували Хмельницьку область: потяги, які курсують через Дніпро, затримуються на 5 годин

Сьогодні рано-вранці росіяни атакували Хмельницьку область.

Ворожий БПЛА влучив в об’єкт критичної інфраструктури, вибухова хвиля пошкодила десятки будинків, навчальні та медичні заклади. Наразі відомо про 21 постраждалого.

Крім того, внаслідок обстрілу деякі потяги прямують з великим запізненням. Серед них поїзди, що курсують через Дніпро та область. Вони запізнюються на п’ять годин:

№119 Запоріжжя — Львів;

№85 Запоріжжя — Львів.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Крім того, запізнюються ще чотири потяги:

№139 Київ — Кам.-Подільський +8:40 годин;

№38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса +12 годин;

№770 Тернопіль — Київ +6 годин;

№716 Перемишль — Київ +7 годин.

Інформацію щодо затримок поїздів, які слідують зміненим маршрутом, можна відслідковувати тут.

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