Росіяни атакували Хмельницьку область: потяги, які курсують через Дніпро, затримуються на 5 годин

Ворожий БПЛА влучив в об’єкт критичної інфраструктури, вибухова хвиля пошкодила десятки будинків, навчальні та медичні заклади. Наразі відомо про 21 постраждалого.
Крім того, внаслідок обстрілу деякі потяги прямують з великим запізненням. Серед них поїзди, що курсують через Дніпро та область. Вони запізнюються на п’ять годин:
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.
Крім того, запізнюються ще чотири потяги:
Інформацію щодо затримок поїздів, які слідують зміненим маршрутом, можна відслідковувати тут.
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