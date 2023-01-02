Росіяни атакували Дніпропетровську область ракетами, дронами та артилерією: усі чотири цілі збили

Російські військові вночі на 2 січня били по Дніпропетровській області ракетами, дронами-камікадзе Shahed та важкою артилерією.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Наші оборонці неба з повітряного командування “Схід” не дали ворогу шансів. Знищили усі чотири повітряні цілі противника”, – написав він.

Захисники “відмінусували” ракету Х-59МК2 та три дрони, які мали на меті руйнування енергетичної інфраструктури області. “Шахеди” збили у Дніпровському та Кам’янському районах, ракету – на підході до Дніпра.

У Кам’янському районі уламки збитого дрону впали на приватне підприємство. Там сталося займання. Рятувальники вже загасили пожежу.

Окрім того, загарбники обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Чотири рази ударили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіло понад 20 ворожих снарядів.

Пошкоджена база відпочинку. Деталі атак ще уточнюються.

На щастя, минулося без постраждалих.

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