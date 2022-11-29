Росіяни атакували Дніпро ракетами: подробиці

Росіяни вдарили по Дніпру чотирма ракетами.

Вночі 28 листопада у Дніпрі пролунали вибухи. Резніченко повідомив, що окупанти поцілили у приватне підприємство. Знищені виробничі приміщення. На місці зайнялася пожежа.

Зранку стало відомо, що Дніпро атакували чотирма ракетами. На місці серйозні руйнування, пожежу загасили. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Також вночі окупанти обстріляли з «Ураганів» та важкої артилерії Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Червоногригорівська громада. Постраждалих немає.

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