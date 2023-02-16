Росія обстріляла Бахмут: загинуло п’ять людей

Росія обстріляла Бахмут з РСЗВ "Град" та артилерії: загинуло п’ять людей.

“Війська РФ обстріляли Бахмут зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню “Град”, – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що снаряди окупантів вкотре поцілили по житловому кварталу міста.

“Від атаки армії РФ загинули троє чоловіків та двоє жінок. Дев’ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості”, – додали правоохоронці.

Також пошкоджено багато житлових будинків. Наразі окупанти продовжують обстрілювати місто.

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