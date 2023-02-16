Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Росія обстріляла Бахмут: загинуло п’ять людей

Сьогодні 21:15
просмотров

Росія обстріляла Бахмут з РСЗВ "Град" та артилерії: загинуло п’ять людей.

Новости Днепра про Росія обстріляла Бахмут: загинуло п’ять людей

“Війська РФ обстріляли Бахмут зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню “Град”, – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що снаряди окупантів вкотре поцілили по житловому кварталу міста.

“Від атаки армії РФ загинули троє чоловіків та двоє жінок. Дев’ятеро громадян отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості”, – додали правоохоронці.

Також пошкоджено багато житлових будинків. Наразі окупанти продовжують обстрілювати місто.

Читайте також:

Новости Днепра про Росія обстріляла Бахмут: загинуло п’ять людейУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Нікопольській лазні знайшли мертву жінку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    У Нікопольській лазні знайшли мертву жінку

    Труп жінки знайшли у лазні на вулиці Шевченка у Нікополі.

    ЗСУ знищили артилерійський підрозділ росіян, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    ЗСУ знищили артилерійський підрозділ росіян, – Генштаб

    Українські військові продовжують завдавати ворогу значних втрат та знищили артилерійський…

    Сьогодні Україна повернула з російського полону сотню військових та цивільного
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Сьогодні Україна повернула з російського полону сотню військових та цивільного

    Сьогодні, 16 лютого, пройшов черговий обмін полоненими між Україною та…

    Гуляв містом із прапором «срср»: у Кривому Розі затримали чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Гуляв містом із прапором «срср»: у Кривому Розі затримали чоловіка

    У Кривому Розі 55-річний чоловік накинув на плечі прапор «срср»…

    Наверх