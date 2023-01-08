Росія хоче нав’язати Україні “корейський варіант” врегулювання війни, – Данілов

Росія збирається запропонувати Україні так званий «корейський варіант» завершення війни - за зразком того, чим скінчилася війна на Корейському півострові 1950-1953 років. Цей варіант передбачає поділ країни.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов в ефірі Національного телемарафону.

Нам зараз пропонують корейський варіант. Так звана умовна 38 паралель. Ось тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, який вони можуть нам пропонувати, – це 38 паралель, – сказав він.

При цьому, за його словами, він спілкувався з представниками Південної Кореї, які шкодують про те, що 1953 року країна погодилася на такий варіант.

Вони вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що треба заради збереження… Сьогодні мають проблеми, – сказав секретар РНБО.

Данілов додав, що спроби схилити Україну до миру в кремлі курує заступник керівника адміністрації президента росії Дмитро Козак – той самий, який відповідав за Мінські угоди. Козак бродить по приймальнях європейських політиків, які колись щось значили, і через них намагається просувати потрібні росії наративи.

Ходить на зустрічі з політиками минулих часів в Європі та через них передає меседжі, що вони готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, як є з сьогодні на сьогодні та змусити нас, щоб ми вийшли в якесь перемир’я, – розповів секретар РНБО.

Зазначимо, 1953 року трирічна війна на Корейському півострові, яка велася з одного боку комуністами за підтримки СРСР і Китаю, а з іншого – демократичною частиною суспільства за підтримки США і військ ООН, закінчилася тим, що країна була поділена на дві частини, кордоном між Північною і Південною Кореями стала поточна лінія фронту. З того часу Південна Корея є сильною, процвітаючою та заможною державою, а Північна Корея – диктатурою з комуністичною партією, культом особистості, репресіями.

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