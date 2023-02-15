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  • Російський олігарх намагався вивезти націоналізоване майно з ГЗК на Дніпропетровщині

Російський олігарх намагався вивезти націоналізоване майно з ГЗК на Дніпропетровщині

Сьогодні 12:52
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З ГЗК на Дніпропетровщині, який націоналізовали на початку лютого, намагалися вивезти майно.

Новости Днепра про Російський олігарх намагався вивезти націоналізоване майно з ГЗК на Дніпропетровщині

Як повідомили в СБУ, російські олігархи Сергій Чемезов та Михайло Шелков, намагалися вивезти націоналізоване майно Демурінського ГЗК, що на Дніпропетровщині та агрохолдингу “Інвест Агро”. 

Після рішення Вищого антикорупційного суду вони намагалися заховати частину майна, а потім планували вивезти за межі України. 

Мова йде про майно загальною вартістю 150 мільйонів гривенью Це більше ніж 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки, 6 вагонів з агропродукцією, понад 5 з половиною тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану Майже 1,2 тис. тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.

Цим займалися афілійовані комерційні структури, через які російські власники управляли обома компаніями. Проте СБУ вчасно виявила цю схему та майно не встигли вивезти. 

Нагадаємо, суд конфіскував титановий кар’єр на Дніпропетровщині, який належить російському мільярдеру. Демурінський ГЗК виготовляє продукцію, яку використовують у виробництві російського озброєння: гелікоптерів, бойових літаків, крилатих ракет та ЗРК “Панцир”. Підприємство поставляло в РФ та Білорусь сировину, що містить титан навіть в 2020-2021 роках.

Новости Днепра про Російський олігарх намагався вивезти націоналізоване майно з ГЗК на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Російський олігарх намагався вивезти націоналізоване майно з ГЗК на Дніпропетровщині

Новости Днепра про Російський олігарх намагався вивезти націоналізоване майно з ГЗК на Дніпропетровщині

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Новости Днепра про Російський олігарх намагався вивезти націоналізоване майно з ГЗК на ДніпропетровщиніУкраїнська

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