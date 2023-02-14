Російські військові обстріляли Нікополь із важкої артилерії – ОВА

Російські військові 14 лютого обстріляли Нікополь із важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Після нічного затишшя сьогодні Нікополь знову опинився під обстрілом. З важкої артилерії ворог вдарив по місту. На щастя, минулося без загиблих та поранених», – написав Лисак у телеграмі.

Він додав, що наслідки удару «ще уточнюються».

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