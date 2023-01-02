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Родичі шукають свідків: у Новомосковську 90-річний водій збив жінку

Сьогодні 09:30
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У Новомосковську 90-річний дідусь збив жінку, коли та переходила дорогу.

Новости Днепра про Родичі шукають свідків: у Новомосковську 90-річний водій збив жінку

Про це родичі повідомили у мережі.

ДТП сталося 28 грудня близько 16:00 біля супермаркету “Варус” на вулиці Сучкова у Новомосковську. Жінка переходила дорогу, коли на неї здійснив наїзд літній водій 1933 року народження.

Внаслідок аварії жінка отримала струс мозку, а також закриті переломи руки та ноги та була госпіталізована.

Родичі просять свідків аварії звернутися за телефоном 096-069-02-02.

Новости Днепра про Родичі шукають свідків: у Новомосковську 90-річний водій збив жінку

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Новости Днепра про Родичі шукають свідків: у Новомосковську 90-річний водій збив жінкуУкраїнська Новости Днепра про Родичі шукають свідків: у Новомосковську 90-річний водій збив жінкуРусский

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