Родичі шукають свідків: у Новомосковську 90-річний водій збив жінку

Про це родичі повідомили у мережі.
ДТП сталося 28 грудня близько 16:00 біля супермаркету “Варус” на вулиці Сучкова у Новомосковську. Жінка переходила дорогу, коли на неї здійснив наїзд літній водій 1933 року народження.
Внаслідок аварії жінка отримала струс мозку, а також закриті переломи руки та ноги та була госпіталізована.
Родичі просять свідків аварії звернутися за телефоном 096-069-02-02.
Читайте також:
Автор:
У Покровському районі Кривого Рогу перед Новим роком повісилася переселенка.
Російські військові вночі на 2 січня били по Дніпропетровській області…
Кожен українець з цього року може безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи.…
26 грудня під час запеклих боїв із ворогом у Донецькій…