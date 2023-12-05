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  • Rockstar офіційно представила перший трейлер GTA 6 відразу після його витоку в соцмережі

Rockstar офіційно представила перший трейлер GTA 6 відразу після його витоку в соцмережі

Сьогодні 11:26
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З'явився трейлер до гри GTA 6, вихід якої запланували на 2025 рік.

Новости Днепра про Rockstar офіційно представила перший трейлер GTA 6 відразу після його витоку в соцмережі

Про вихід GTA 6 почали говорити ще в 2013 році, коли тільки запустили GTA 5, і ось з’явився перший трейлер. 

Американська відеоігрова компанія Rockstar Games опублікувала трейлер відомої гри Grand Theft Auto VI, відразу після того, як його злили в соцмереж, про це повідомляє IGN.
 
Остаточна дата виходу ще не відома, але це точно станеться в 2025 році. 

Що відомо про нову GTA 6? 

 
  • Дії відбуватимуться у сучасному Vice City – прообраз американського Майямі.
  • У грі з’являться свої соцмережі.
  • Вперше в історії гри один із головних персонажів – жінка. Імена героїв – Люсія та Джейсон.
  • В основі сюжету – історія Бонні та Клайда.

Новости Днепра про Rockstar офіційно представила перший трейлер GTA 6 відразу після його витоку в соцмережі

  • Відповідно до зливів, NPC повинні стати помітно розумнішими.
  • Реліз – у 2025 році на PS5 та Xbox Series.
  • Хронометраж трейлера – 91 секунда – це найдовший з усіх попередніх трейлерів Rockstar Games.
  • У ролику звучить класика американського року «Love Is A Long Road» Тома Петті [1989].
  • Трейлер вийшов із субтитрами 15 мовами, включаючи російську, хоча з 2022 року компанія не продає гри російським користувачам.

Попередня гра із серії, Grand Theft Auto V, вийшла 10 років тому – у вересні 2013 року. Фанати настільки чекали виходу нової гри, що трейлер набрав 40 млн переглядів буквально за декілька годин.

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