Rockstar офіційно представила перший трейлер GTA 6 відразу після його витоку в соцмережі

З'явився трейлер до гри GTA 6, вихід якої запланували на 2025 рік.

Про вихід GTA 6 почали говорити ще в 2013 році, коли тільки запустили GTA 5, і ось з’явився перший трейлер.

Американська відеоігрова компанія Rockstar Games опублікувала трейлер відомої гри Grand Theft Auto VI, відразу після того, як його злили в соцмереж, про це повідомляє IGN.

Остаточна дата виходу ще не відома, але це точно станеться в 2025 році.

Що відомо про нову GTA 6?

Дії відбуватимуться у сучасному Vice City – прообраз американського Майямі.

У грі з’являться свої соцмережі.

Вперше в історії гри один із головних персонажів – жінка. Імена героїв – Люсія та Джейсон.

В основі сюжету – історія Бонні та Клайда.

Відповідно до зливів, NPC повинні стати помітно розумнішими.

Реліз – у 2025 році на PS5 та Xbox Series.

Хронометраж трейлера – 91 секунда – це найдовший з усіх попередніх трейлерів Rockstar Games.

У ролику звучить класика американського року «Love Is A Long Road» Тома Петті [1989].

Трейлер вийшов із субтитрами 15 мовами, включаючи російську, хоча з 2022 року компанія не продає гри російським користувачам.

Попередня гра із серії, Grand Theft Auto V, вийшла 10 років тому – у вересні 2013 року. Фанати настільки чекали виходу нової гри, що трейлер набрав 40 млн переглядів буквально за декілька годин.

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