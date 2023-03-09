Роботи тривають у різних районах міста: яка ситуація з теплом та водою у Дніпрі

Комунальники продовжують виконувати роботу задля повноцінного отримання дніпрянами комунальних послуг. Роботи тривають на декількох об’єктах у різних районах міста.

Станом на 18:00 аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» завершила ремонтні роботи по пров. Стефаника, 3. Відновлено водопостачання у мешканців будинків по пров. Стефаника та вул. Апостолівська, 20-40.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи на вул. Шевченка, 29. Перекрито водопостачання на вул. Шевченка, 17-29 та вул. Гоголя, 1-17

Водопостачання буде відновлено до кінця дня.

Комунальники завершили ремонтні роботи в районній котельні КП «Теплоенерго» по вул. Батумська. Там працівники ДТЕК спільно з КП «Теплоенерго» проводили ремонт кабелю. Наразі теплопостачання у 209 будинках, які тимчасово були без тепла, вже відновлено.

Також завершені роботи по ремонту насосного агрегату на теплорозподільчому пункті по вул. Запорізьке шосе. Відновлено подачу води та тепла в будинках на цій вулиці.

Відновлена робота будинкової котельні КП «Теплоенерго» по вул. Січових Стрільців. Міська аварійна служба оперативно ліквідувала порив радіатору опалення у квартирі, через який і зупиняли котельню. Наразі 3 будинки, які опалюються від будинкової котельні, вже з теплом.

Бригада КП «Теплоенерго» продовжує ремонт тепломережі на вул. Старокозацька. У зв’язку з цим перекрито подачу тепла до будинків по вул. Старокозацька, 38, 38б, 42, 44 та вул. Мечникова, 7.

Теплопостачання буде відновлено одразу після завершення робіт. Комунальники роблять все можливе, аби якнайшвидше усунути пошкодження.

Станом на 18:00 приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено декілька будинкових котелень КП «Теплоенерго» за наступними адресами:

вул. Шевченко;

вул. Севастопольська;

вул. Є. Коновальця;

просп. Дмитра Яворницького.

Також без електроенергії теплорозподільчий пункт по вул. Янгеля.

Робота котелень та ТРП відновиться після подачі на ці об’єкти електроенергії.

Наразі у Дніпрі стабільно працюють всі підвищувальні насосні станції. Водопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі.

В роботі і всі об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро».

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо-, та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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