Робота громадського транспорту у Дніпрі 17 січня

17 січня 2023 року на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:
Тролейбус №6 рухається в об’їзд місця ракетного удару через просп. Героїв та пров. Добровольців. Далі згідно із маршрутом.
Режим роботи технічних рейсів у робочі дні – з 6 до 10 години та з 16 до 21 години.
Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.
Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 790 автобусів. З них 151 – великої місткості.
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