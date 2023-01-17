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Робота громадського транспорту у Дніпрі 17 січня

Сьогодні 09:30
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У Дніпрі на маршрути електротранспорту вийшло 37 тролейбусів та 50 трамваїв.

Новости Днепра про Робота громадського транспорту у Дніпрі 17 січня

17 січня 2023 року на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:

  • тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;
  • трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19.

Тролейбус №6 рухається в об’їзд місця ракетного удару через просп. Героїв та пров. Добровольців. Далі згідно із маршрутом.

Режим роботи технічних рейсів у робочі дні – з 6 до 10 години та з 16 до 21 години.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

Також по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 790 автобусів. З них 151 – великої місткості.

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Новости Днепра про Робота громадського транспорту у Дніпрі 17 січняУкраїнська Новости Днепра про Робота громадського транспорту у Дніпрі 17 січняРусский

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