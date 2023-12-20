Робоча група «Прозорість та підзвітність» розглянула ще декілька недоцільних тендерів

«Команда працює. Виявляє сумнівні тендери. Які недоцільні під час війни, не відповідають критеріям замовника або проводяться із порушенням законодавства. Загалом в області вже відмінили торгів на сотні мільйонів гривень», – сказав Володимир Орлов.
Найбільша закупівля, на яку звернули увагу учасники зустрічі, – реконструкція вуличного освітлення однієї з площ Дніпра. Вона вартує майже 43 млн грн. Зазначили, що витрачати такі кошти нераціонально. Рекомендували скасувати торги.
Дискутували й щодо інших закупівель. Зокрема, оренди комунальної техніки на 6 мільйонів гривень. При тому, що підприємство, яке замовляє послугу, має свою. І трактори, і самоскиди.
Благоустрій зеленими насадженнями на 1,2 млн грн. На виконання договору потрібно щонайменше 13 людей. В штаті у виконавця всього 4.
Знову у переліку тендерів – поточний ремонт тротуарів. Цього разу у Новомосковську.
У робочої групи виникло питання до переможця. Фірма існує менше року й офіційно в штаті працює один директор.
Практично в усіх закупівлях, які розглядали, беруть участь одні й ті ж підприємства. При цьому не мають достатньо власних сил і засобів виконувати вимоги замовника.
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