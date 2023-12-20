Робоча група «Прозорість та підзвітність» розглянула ще декілька недоцільних тендерів

Робоча група «Прозорість та підзвітність зібралась на своє п’яте засідання. Розглянули декілька закупівель, які викликають питання. Про це повідомив перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

«Команда працює. Виявляє сумнівні тендери. Які недоцільні під час війни, не відповідають критеріям замовника або проводяться із порушенням законодавства. Загалом в області вже відмінили торгів на сотні мільйонів гривень», – сказав Володимир Орлов.

Найбільша закупівля, на яку звернули увагу учасники зустрічі, – реконструкція вуличного освітлення однієї з площ Дніпра. Вона вартує майже 43 млн грн. Зазначили, що витрачати такі кошти нераціонально. Рекомендували скасувати торги.

Дискутували й щодо інших закупівель. Зокрема, оренди комунальної техніки на 6 мільйонів гривень. При тому, що підприємство, яке замовляє послугу, має свою. І трактори, і самоскиди.

Благоустрій зеленими насадженнями на 1,2 млн грн. На виконання договору потрібно щонайменше 13 людей. В штаті у виконавця всього 4.

Знову у переліку тендерів – поточний ремонт тротуарів. Цього разу у Новомосковську.

У робочої групи виникло питання до переможця. Фірма існує менше року й офіційно в штаті працює один директор.

Практично в усіх закупівлях, які розглядали, беруть участь одні й ті ж підприємства. При цьому не мають достатньо власних сил і засобів виконувати вимоги замовника.

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