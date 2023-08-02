Різниця в ціні 30 грн: де у Дніпрі найдешевші персики та нектарини

Неабиякою популярністю зараз у мешканців Дніпра користуються персики та нектарини.
Ми вирішили перевірити, де вони коштують найменше – у магазинах чи на ринку.
Так, на стихійних ринках вибір цих фруктів різноманітний – і сорт, і на смак. Але і ціни кусаються.
Так, кілограм персиків коштує від 80 до 150 грн – але вибір великий. Нектарини можна купити за 120-160 грн/кг.
Це доволі дорого.
А от у супермаркетах ціни менші – різниця десь +-30 грн.
Так, в АТБ кілограм персиків коштує 59,95 грн, нектаринів – 73,95 грн.
У Сільпо теж помірні ціни: персики – 69,99 грн, нектарини теж 69,99 грн.
Щоправда, треба бути уважним – трапляються зіпсовані.
У Варусі кілограм персиків коштує 119,90 грн – і це знижка. Нектарини – 66,90 грн.
Зазначимо, і персики, і нектарини корисні для здоров’я. Вони містять пристойну кількість клітковини та достатню кількість мікроелементів, таких як калій, вітаміни А, С та Е.
Щодо калорійності, то за даними ресурсу Nutrition Data, калорійність 100 г нектаринів (44) дещо вища, ніж персиків (38). Проте вміст цукру менший – персики (8,4 г), нектарини (7,9 г).
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки у Дніпрі коштує “фрукт молодості”.
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