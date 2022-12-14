Різні сценарії: Залужный о ситуации на востоке

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
За його словами, сьогодні пройшли переговори з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем сил США у Європі Крістофером Каволі.
“Обговорили наші потреби у озброєнні та техніці. Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці”, – зазначив він.
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