Різдво Богородиці 2024: нова дата свята, що не можна робити і прикмети дня

Цього року в Україні Різдво Богородиці відзначають 8 вересня. Раніше одне із найважливіших церковних свят відзначали 21 вересня, але з переходом на новоюліанський календар дата змістилася на 13 днів.

Журналісти dnepr.info дізналися про традиції та прикмети свята, а також що не можна робити цього дня.

Що це за свято

Цей день присвячений появі на світ Божої Матері. Свято належить до двонадесятих, тобто 12 найважливіших після Великодня. Його ще називають «Друга Пречиста» або «Мала Пречиста».

Вважається, що батьками Діви Марії були Йоаким та Анна з Назарету. Вони довго не мали дітей. У той час відсутність дітей вважалося прокляттям, люди вважали, що Бог відвернувся від цього роду і не дає йому нащадків. Одного разу Йоаким хотів принести жертву в храмі, але первосвященик відмовив йому тому, що у парафіянина не було дітей. Після цього Йоаким пішов у пустелю і 40 днів самотньо молився Богу. Його дружина, Анна, тим часом молилася вдома і просила Бога послати їм дитину.

Одного дня до неї спустився ангел і сказав, що в Анни та Йоакима народиться донька, яку слід назвати Марія. Жінка пообіцяла віддати дитину на Господнє служіння. Коли їхній дочці було 3 роки, її віддали на виховання до храму, де вона жила до повноліття.

Різдво Пресвятої Богородиці вважається першим святом двонадесятим святом у новому церковному році. Він розпочинається з 1 вересня. Діва Марія дала життя Ісусу Христу, день її народження вважається великою радістю для всіх, хто живе на землі. Вона вважається символом порятунку. Відзначати свято «Другої Пречистої» стали лише на початку VII ст.

Що можна робити на Різдво Пресвятої Богородиці

Цього дня слід відвідати церкву. Вранці у храмах проходить святкова літургія. У Божої Матері можна попросити про благополуччя для себе та близьких. Діва Марія вважається покровителькою сімей та матерів. Після служби можна зібратись за святковим столом.

На столі мають бути страви з риби, пісний борщ, вареники з сиром, голубці та пироги. З напоїв можна подати компот, але від алкоголю та м’яса краще відмовитись.

До церкви з собою можна взяти вінок із осінніх трав та польових квітів. Такий букет вважався оберегом сім’ї. Також до церкви можна було з собою взяти коровай чи хліб. Вдома цю їжу можна розділити з рідними та знайомими, але не варто ділитися ним із сторонніми людьми.

Ще у церкві можна освятити фрукти.

Жінки, які мріють про дитину, цього дня звертаються до Богородиці з молитвою про бажання стати матір’ю.

Що не можна робити на Другу Пречисту

Цього дня не бажано сваритися та лаятися із родичами. Заборонено працювати – не можна йти в поле, трудиться на городі, саду, прибирати в будинку. Не слід займатися рукоділлям. Від походу на цвинтар для поминання померлих також необхідно відмовитися.

На Різдво Пресвятої Богородиці не проводять вінчання та хрещень.

Заборонено взувати у цей день старе чи брудне взуття. Це вважається неповагою до Богородиці.

Батькам не рекомендується купати маленьку дитину – це вважається поганою прикметою.

Традиції дня

У давнину люди вірили, що якщо дівчина у цей день вмиється до сходу сонця – її обов’язково цього року посватають заміж. Ті, хто вже був заміжня вмивалися річковою водою, вважалося, що це допоможе зберегти красу якомога довше.

Після Різдва Богородиці закінчувався збирання врожаю. До цього дня намагалися закінчити всі справи в полі та на городі, пасічники починали утеплювати вулики.

У молодих розпочинався сезон сватань.

Крихітки зі святкового столу не сметали на підлогу, а віддавали домашнім тваринам.

Наші пращури вірили, що якщо на Другу Пречисту забруднити руки чимось чорним – це принесе фінансове благополуччя. Щоб прикмета обов’язково спрацювала після того, як людина забруднила руки, йому необхідно було постояти пару хвилин на вінику.

У давнину наші предки брали вербову гілочку, освячену під час Вербної неділі, намотували на неї червоні нитки і торкалися тварин. Вважалося, що це допоможе худобі бути здоровим та плідним. Потім гілку кидали у воду.

Прикмети

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то буде йти дощ. Похмуре небо обіцяють дощову пору року. Якщо птахи притискаються до землі – зима обіцяє бути холодною.

Вважається, що з цього дня розпочинається справжня осінь.

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