Рівно 46 років тому в Дніпрі стався потужний землетрус магнітудою в 5 балів (ФОТО)

За шкалою Ріхтера цей землетрус сягнув у Дніпрі магнітуди в 5 балів. Коливання містяни могли відчувати трішки більше хвилини. А почалося все о 21:22.
Цей землетрус вважається найсильнішим в історії міста. Ба більше, Дніпро, як стверджують сейсмологи, перебуває в зоні відносної сейсмічної безпеки, тож цей випадок ще й абсолютно унікальний.
Тоді в нашому місті найбільше постраждав парк, відомий нині як Зелений Гай. Наслідки потужного землетрусу ще довгий час могли спостерігати його відвідувачі. Сходи на території деформувалися і розкололися. Такими вони залишалися аж до реконструкції парку.
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