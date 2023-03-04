Рівно 46 років тому в Дніпрі стався потужний землетрус магнітудою в 5 балів (ФОТО)

Рівно 46 років тому, 4 березня 1977-го, у Румунії в зоні Вранча стався надпотужний землетрус, силу якого відчули навіть у Дніпрі. Поштовхи були настільки сильними, що в домівках дніпрян тремтіли стіни, вікна та меблі.

За шкалою Ріхтера цей землетрус сягнув у Дніпрі магнітуди в 5 балів. Коливання містяни могли відчувати трішки більше хвилини. А почалося все о 21:22.

Цей землетрус вважається найсильнішим в історії міста. Ба більше, Дніпро, як стверджують сейсмологи, перебуває в зоні відносної сейсмічної безпеки, тож цей випадок ще й абсолютно унікальний.

Тоді в нашому місті найбільше постраждав парк, відомий нині як Зелений Гай. Наслідки потужного землетрусу ще довгий час могли спостерігати його відвідувачі. Сходи на території деформувалися і розкололися. Такими вони залишалися аж до реконструкції парку.

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