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  • Рівно 46 років тому в Дніпрі стався потужний землетрус магнітудою в 5 балів (ФОТО)

Рівно 46 років тому в Дніпрі стався потужний землетрус магнітудою в 5 балів (ФОТО)

Сьогодні 18:35
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Рівно 46 років тому, 4 березня 1977-го, у Румунії в зоні Вранча стався надпотужний землетрус, силу якого відчули навіть у Дніпрі. Поштовхи були настільки сильними, що в домівках дніпрян тремтіли стіни, вікна та меблі.

Новости Днепра про Рівно 46 років тому в Дніпрі стався потужний землетрус магнітудою в 5 балів (ФОТО)

За шкалою Ріхтера цей землетрус сягнув у Дніпрі магнітуди в 5 балів. Коливання містяни могли відчувати трішки більше хвилини. А почалося все о 21:22. 

Цей землетрус вважається найсильнішим в історії міста. Ба більше, Дніпро, як стверджують сейсмологи, перебуває в зоні відносної сейсмічної безпеки, тож цей випадок ще й абсолютно унікальний. 

Тоді в нашому місті найбільше постраждав парк, відомий нині як Зелений Гай. Наслідки потужного землетрусу ще довгий час могли спостерігати його відвідувачі. Сходи на території деформувалися і розкололися. Такими вони залишалися аж до реконструкції парку. 

Новости Днепра про Рівно 46 років тому в Дніпрі стався потужний землетрус магнітудою в 5 балів (ФОТО)

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Новости Днепра про Рівно 46 років тому в Дніпрі стався потужний землетрус магнітудою в 5 балів (ФОТО)Українська Новости Днепра про Рівно 46 років тому в Дніпрі стався потужний землетрус магнітудою в 5 балів (ФОТО)Русский

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