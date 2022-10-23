Рівненщина передала Дніпру автобуси на міські маршрути: як вони виглядають

Мер Дніпра Борис Філатов 23 жовтня повідомив приємну новину – Дніпру передали нові автобуси. На цей раз – Рівненщина.
Тепер це допомога лінією державної влади, а не місцевого самоврядування. П’ять шикарних красенів просто зараз прямують до Дніпра. Тож від імені всіх дніпрян дякую Валентину Резніченку, Віталію Ковалю, Максиму Козицькому, ну і звісно — Офісу Президента, без участі якого ця історія не сталася б.
Ми — унікальна нація. Весь час сперечаємось і постійно сваримося. Але коли треба показати підлотному сусіду, що ми разом і до Перемоги, тоді у нас це виходить найкраще.
Подавіться, паскуди. Я ж вас попереджав,- написав на своїй сторінці мер.
Також він повідомив, що окрім Києва, Вінниці та Рівненщини, намір допомогти Дніпру транспортом підтримала Львівщина в обличчі Максима Козицького.
Елизавета Бельмас
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