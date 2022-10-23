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  • Рівненщина передала Дніпру автобуси на міські маршрути: як вони виглядають

Рівненщина передала Дніпру автобуси на міські маршрути: як вони виглядають

Сьогодні 12:28
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Унаслідок ракетного удару по стоянці автобусів, Дніпро залишилося без громадського транспорту. На допомогу прийшли інші міста України.

Мер Дніпра Борис Філатов 23 жовтня повідомив приємну новину – Дніпру передали нові автобуси. На цей раз – Рівненщина.

Тепер це допомога лінією державної влади, а не місцевого самоврядування. П’ять шикарних красенів просто зараз прямують до Дніпра. Тож від імені всіх дніпрян дякую Валентину Резніченку, Віталію Ковалю, Максиму Козицькому, ну і звісно — Офісу Президента, без участі якого ця історія не сталася б.

Ми — унікальна нація. Весь час сперечаємось і постійно сваримося. Але коли треба показати підлотному сусіду, що ми разом і до Перемоги, тоді у нас це виходить найкраще.

Подавіться, паскуди. Я ж вас попереджав,- написав на своїй сторінці мер. 

Також він повідомив, що окрім Києва, Вінниці та Рівненщини, намір допомогти Дніпру транспортом підтримала Львівщина в обличчі Максима Козицького.

 

Новости Днепра про Рівненщина передала Дніпру автобуси на міські маршрути: як вони виглядаютьУкраїнська

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