Рівень алкоголю у 17 разів перевищував норму: у Нікополі чоловік на смерть збив літнє подружжя

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, у грудні 2020 року у Нікополі чоловік, будучи напідпитку, збив літнє подружжя. Внаслідок ДТП жінка померла дорогою до лікарні, а чоловік – у реанімаційному відділенні.
Правоохоронці встановили, що рівень алкоголю у крові водія перевищував норму в 17 разів.
Суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Винуватця смертельної ДТП засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.
До набуття вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.
Читайте також:
Автор:
Важлива інформація!
Грабіжникам 18 та 19 років.
Вітаємо Тетяну Григорівну та бажаємо їй здоров'я та миру!
Важлива інформація!