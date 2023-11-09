Рівень алкоголю у 17 разів перевищував норму: у Нікополі чоловік на смерть збив літнє подружжя

Винуватця смертельної ДТП засудили до 10 років позбавлення волі.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, у грудні 2020 року у Нікополі чоловік, будучи напідпитку, збив літнє подружжя. Внаслідок ДТП жінка померла дорогою до лікарні, а чоловік – у реанімаційному відділенні.

Правоохоронці встановили, що рівень алкоголю у крові водія перевищував норму в 17 разів.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Винуватця смертельної ДТП засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

До набуття вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

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