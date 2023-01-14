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Ріші Сунак підтвердив: Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2

Сьогодні 15:25
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14 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, під час якої другий підтвердив, що його країна надасть нашій танки Challenger 2.

Новости Днепра про Ріші Сунак підтвердив: Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2

Про це повідомляє офіс прем’єр-міністра Британії, пише dnepr.info.

Ріші Сунак запевнив, що Велика Британія має наміри посилити підтримку України. Зокрема, шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем.

“Лідери обговорили поточний стан війни Росії в Україні, де послідовні перемоги України відкидають російські війська назад і ускладнюють їхні військові та моральні проблеми. Вони погодилися з необхідністю скористатися цим моментом для прискорення глобальної військової та дипломатичної підтримки України”, – зазначається в повідомленні.

Зеленський у свою чергу подякував прем’єра “за рішення, які не лише посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів”. 

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ повідомлялося, що 16 січня Британія може оголосити про плани відправити Україні близько десяти танків Challenger 2. Крім того, уряд країни сподівається переконати Німеччину дозволити реекспорт своїх танків Leopard 2.

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Новости Днепра про Ріші Сунак підтвердив: Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2Українська Новости Днепра про Ріші Сунак підтвердив: Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2Русский

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