Рідкісна монета номіналом 25 копійок продається в Україні за 25 тисяч гривень

В Україні виставили на продаж рідкісну монету номіналом 25 копійок. Вона була виготовлена в 1992 році зі срібла, тоді як аналоги карбували із низьковуглецевої сталі з гальванопокриттям латунню.

Вартість монети складає 25 тисяч гривень або 695,25 долара. Продавець під ніком Ostapp, зареєстрований на електронному аукціоні Violity, зазначив, що вона не піддавалася реставрації. Видно, що на ній є потертості та подряпини. За лотом стежать 17 людей.

25-копійчані монети 1992 року зазвичай не є цінними. За інформацією фахівців ресурсу “Монети-ягідки”, такі грошові знаки карбувалися великим тиражем.

Деякі різновиди вважаються дорогими. Йдеться про 5.1ААв, у цієї монети:

друге гроно має форму прямокутного трикутника;

середній зуб тризуба товстий та округлий;

хвостик літери Е знизу стосується літери Н.

Колекціонери також “полюють” на монети різновиду 4БАМ. Англійський чекан відрізняється опуклим щитом, на якому втиснутий тризуб.

Виявляється, англійські штемпелі, за допомогою яких виготовляли 25 копійок, мали помилку. Її пізніше виправили, але у обігу траплялися такі монети. “Четвертаки” з вдавленим гербом зустрічаються досить рідко.

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