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  • Резонансна стрілянина з патрульними у Дніпрі: історія отримала продовження

Резонансна стрілянина з патрульними у Дніпрі: історія отримала продовження

Сьогодні 20:01
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Адвокат патрульних розповів, як розвивається розслідування у справі про резонансну стрілянину в Дніпрі.
Новости Днепра про Резонансна стрілянина з патрульними у Дніпрі: історія отримала продовження

Фото – FB Богдан Забара

Наприкінці серпня у Дніпрі сталася резонансна стрілянина на проспекті Івана Мазепи, патрульний вистрілив у чоловіка, і той загинув.

З’явились нові подробиці справи.

Як повідомив адвокат поліцейського Богдан Забара, наразі завершено внутрішнє розслідування щодо співробітників поліції. В діях патрульної правопорушень не виявлено. Анастасія Жила може продовжувати виконувати свою роботу. 

Проте, наявність дисциплінарних проступків в діях поліцейського Єгора Звонкова ще має вирішувати суд. 

У кінці листопада заплановане судове розслідування, на якому буде вирішуватись це питання. Це не навмисне вбивство, коли є пряма загроза життю йому або його напарниці, він може діяти таким чином, – розповів адвокат хлопця. 

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Новости Днепра про Резонансна стрілянина з патрульними у Дніпрі: історія отримала продовженняУкраїнська Новости Днепра про Резонансна стрілянина з патрульними у Дніпрі: історія отримала продовженняРусский

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