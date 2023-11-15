Резонансна стрілянина з патрульними у Дніпрі: історія отримала продовження

Наприкінці серпня у Дніпрі сталася резонансна стрілянина на проспекті Івана Мазепи, патрульний вистрілив у чоловіка, і той загинув.
З’явились нові подробиці справи.
Як повідомив адвокат поліцейського Богдан Забара, наразі завершено внутрішнє розслідування щодо співробітників поліції. В діях патрульної правопорушень не виявлено. Анастасія Жила може продовжувати виконувати свою роботу.
Проте, наявність дисциплінарних проступків в діях поліцейського Єгора Звонкова ще має вирішувати суд.
У кінці листопада заплановане судове розслідування, на якому буде вирішуватись це питання. Це не навмисне вбивство, коли є пряма загроза життю йому або його напарниці, він може діяти таким чином, – розповів адвокат хлопця.
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