Резніченко розповів, як працює громадський транспорт у Дніпрі

Так, учора не працювали тролейбуси, трамваї та метро, потяги курсували, але із запізненням. А на міські маршрути вийшли додаткові автобуси.
Про те, як працює громадський транспорт у Дніпрі та області сьогодні, розповів Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
За його словами, у Дніпропетровській області всі приміські та міжміські автобусні маршрути рухаються у звичному режимі. Залізниця теж працює, але потяги курсують з невеликою затримкою.
У ранкові години транспорт Дніпра і Кривого Рогу спрацював без збоїв. Частина електротранспорту через знеструмлення не змогла стати до роботи. Тому міста вивели на лінії більше автобусів. Дніпровський метрополітен перевозить пасажирів у звичному режимі. Працюємо, – розповів Валентин Резніченко.
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