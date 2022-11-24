Резніченко розповів, як працює громадський транспорт у Дніпрі

Через блекаут у Дніпрі та області громадський транспорт теж змінив режим роботи.

Так, учора не працювали тролейбуси, трамваї та метро, потяги курсували, але із запізненням. А на міські маршрути вийшли додаткові автобуси.

Про те, як працює громадський транспорт у Дніпрі та області сьогодні, розповів Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

За його словами, у Дніпропетровській області всі приміські та міжміські автобусні маршрути рухаються у звичному режимі. Залізниця теж працює, але потяги курсують з невеликою затримкою.

У ранкові години транспорт Дніпра і Кривого Рогу спрацював без збоїв. Частина електротранспорту через знеструмлення не змогла стати до роботи. Тому міста вивели на лінії більше автобусів. Дніпровський метрополітен перевозить пасажирів у звичному режимі. Працюємо, – розповів Валентин Резніченко.

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