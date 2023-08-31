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Новини Ретро-вечірка, майстер-клас та дитячі свята: що в Дніпрі запланували на вихідні і де
Ретро-вечірка, майстер-клас та дитячі свята: що в Дніпрі запланували на вихідні і де
У Дніпрі на перші вихідні вересня запланували низку подій.
У департаменті парків та рекреацій зробили анонс подій з 31 до 3 вересня.
Четвер 31 серпня
В останній день літа в молодіжному парку “Новокодацький” запланували ретро-вечірку для людей елегантного віку.
Пʼятниця 1 вересня
У перший день осені в парку Глоби пройде ретро-дискотека для людей елегантного віку.
Коли: 17:00-19:00
Субота 2 вересня
У парку Зелений Гай проведуть майстер-клас з виготовлення блокнота, аби ознайомити дітей з професією ілюстратор.
Той самий майстер-клас пройде в сквері Прибережному, але трохи пізніше.
Коли: 17:00-19:00
У сквер Західному проведуть свято вихідного дня.
Коли: 16:00-17:00
Неділя 3 вересня
У парку Зелений Гай проведуть дитячу концертну програму.
Коли: 12:00-14:00
У парку імені Писаржевського проведуть дитяче свято “Привіт, школа”
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Автор:
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