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Ретро-вечірка, майстер-клас та дитячі свята: що в Дніпрі запланували на вихідні і де

Сьогодні 11:51
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У Дніпрі на перші вихідні вересня запланували низку подій.

Новости Днепра про Ретро-вечірка, майстер-клас та дитячі свята: що в Дніпрі запланували на вихідні і де

У департаменті парків та рекреацій зробили анонс подій з 31 до 3 вересня. 

Четвер 31 серпня 

В останній день літа в молодіжному парку “Новокодацький” запланували ретро-вечірку для людей елегантного віку. 

 
Коли: 17:00-19:00

Пʼятниця 1 вересня 

У перший день осені в парку Глоби пройде ретро-дискотека для людей елегантного віку. 

Коли: 17:00-19:00

Субота 2 вересня 

У парку Зелений Гай проведуть майстер-клас з виготовлення блокнота, аби ознайомити дітей з професією ілюстратор.
 
Коли: 11:00-13:00
 
Той самий майстер-клас пройде в сквері Прибережному, але трохи пізніше. 
 
Коли: 17:00-19:00
 
У сквер Західному проведуть свято вихідного дня. 
 
Коли: 16:00-17:00

Неділя 3 вересня 

У парку Зелений Гай проведуть дитячу концертну програму. 
 
Коли: 12:00-14:00
 
У парку імені Писаржевського проведуть дитяче свято “Привіт, школа”
 
Коли: 15:00-16:00.

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Новости Днепра про Ретро-вечірка, майстер-клас та дитячі свята: що в Дніпрі запланували на вихідні і деУкраїнська

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