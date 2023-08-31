Ретро-вечірка, майстер-клас та дитячі свята: що в Дніпрі запланували на вихідні і де

У Дніпрі на перші вихідні вересня запланували низку подій.

У департаменті парків та рекреацій зробили анонс подій з 31 до 3 вересня.

Четвер 31 серпня

В останній день літа в молодіжному парку “Новокодацький” запланували ретро-вечірку для людей елегантного віку.

Коли: 17:00-19:00

Пʼятниця 1 вересня У перший день осені в парку Глоби пройде ретро-дискотека для людей елегантного віку. Коли: 17:00-19:00

Субота 2 вересня У парку Зелений Гай проведуть майстер-клас з виготовлення блокнота, аби ознайомити дітей з професією ілюстратор.

Коли: 11:00-13:00

Той самий майстер-клас пройде в сквері Прибережному, але трохи пізніше.

Коли: 17:00-19:00

У сквер Західному проведуть свято вихідного дня.

Коли: 16:00-17:00

Неділя 3 вересня У парку Зелений Гай проведуть дитячу концертну програму.

Коли: 12:00-14:00

У парку імені Писаржевського проведуть дитяче свято “Привіт, школа”

Коли: 15:00-16:00.

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