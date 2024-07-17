Ресторан та вхід у метро: що зараз на місці водонапірних веж Дніпра

Водопровід у Дніпрі з'явився близько 100 років тому. До цього місто відчувало постійні проблеми з водою, так як місцевість різної висоти і через це була складна для проектування нормально функціонуючого водопроводу. Для вирішення проблеми наприкінці XVIII століття у місті почали зводити водонапірні вежі.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку різних водонапірних веж, які були збудовані у Дніпрі понад 100 років тому. Частина їх збереглася досі.

На Соборній горі

У 1860-х роках Міська Дума ініціювала будівництво першого у місті водопроводу. До 1870-х років проект було реалізовано. Водозабір знаходився біля Монастирського острова, звідки дві парові машини подавали воду до нагірної частини міста. На самій Соборній площі було влаштовано водний резервуар із піщаними фільтрами. Потужність системи становила близько тисячі відер на добу. Водою могли скористатися жителі центральної частини міста. Вже 1884 року потужність водопроводу становила 2 тис відер на добу.

Для збільшення потужності на горі було збудовано водонапірну вежу. Завдяки цьому та новим насосам вдалося збільшити пропускну спроможність до 140 тис відер на добу, але через велику потужність знизився тиск у трубах, у них стали накопичуватися нечистоти і вода була не придатна до вживання. Тоді було ухвалено рішення побудувати новий водопровід у Нових Кайдаках. Згодом вежа була зруйнована. Зараз на приблизному місці її розташування йде будівництво метро і буде вихід із майбутньої станції.

Вежа біля вокзалу

У 1884 році в Катеринославі неподалік вокзалу було збудовано водонапірну вежу. Наразі вона знаходиться на території підприємства, туди немає вільного доступу. Висота вежі – 36 метрів, зроблена вона з цегли та деревини. Звідти воду постачали на залізницю, депо та майстерні поблизу. Згодом потреба у ній відпала, і сьогодні вона просто є незвичайним арт-об’єктом. Усередині неї збереглися гвинтові сходи.

Вежа в ДІІТі

Водонапірна вежа, яка зараз територіально знаходиться у студентському містечку колишнього інституту інженерів транспорту, була побудована у 1930-х роках. Тоді на території міських дач почали будувати виш та прилеглі до нього будівлі бібліотеки, спортзали, гуртожитків. Тоді ж тут було споруджено і водонапірну вежу. Вона мала забезпечувати водою нагірну частину міста, зокрема студентське містечко. Згодом потреба у ній відпала.

Вежа споруджена з цегли та дерева, десятиліттями стоїть закритою і потихеньку руйнується – її дерев’яний верх від перепадів температур, дощу, снігу та сонця потихеньку гниє та руйнується. Потрапити всередину не можна – вхід заварений, у розбитих вікнах можна помітити, що нагору вежі ведуть гвинтові сходи. Зовні вежа дуже схожа на ту, що була збудована у 1884 році.

Вежа-ресторан на проспекті

Ще одна водонапірна вежа знаходиться на проспекті Науки (колишній Гагаріна) у Дніпрі. Побудована вона була у 1910-х роках. Район, де вона знаходилася, називався «Міські дачі» і був за межею тогочасних кордонів міста. Вежу звели для задоволення водних потреб дачників. Це єдина з водонапірних веж Дніпра побудована повністю із цегли.

Після Другої світової війни вежа перестала задовольняти потреби мешканців у воді – місто поступово розширювалося, на території зводилися багатоповерхові будинки, і з’явився новий водогін. Будівлю вежі вирішили не зносити, а прибудувати до неї невелику залу та перетворити її на ресторан. Відкрили заклад «Стара вежа» у 1975 році.

Будівля одразу стала одним із символів міста – її часто друкували на листівках. У 1990-х роках у ресторані стало значно менше відвідувачів, почалася криза. На початку 2000-х у будівлі працював лише бар на першому поверсі, але й той згодом закрився. Ось уже близько 20 років будівля стоїть практично закритою. Його якийсь час здавали в оренду. 2010 року будівлю вперше виставили на торги і відтоді її так ніхто й не купив.

фото: А. Костюк, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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