Ремонтні роботи на площі Соборній: у Дніпрі трамвай 1 знову змінить маршрут

Не чекайте дарма.

У понеділок 26 серпня трамвай № 1 у Дніпрі призупинить рух по площі Соборній та курсуватиме за зміненим маршрутом.

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.

З 21:00 трамвай №1 рухатиметься за двома напрямками:

а) Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;

б) Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Останні відправлення з кінцевих зупинок без зазначених змін:

від Залізничного вокзалу о 20:27 год.;

від Університету науки і технологій о 20:59 год.

Зміни пов’язані із ремонтом трамвайної колії на площі Соборній.

Нагадаємо, у Дніпрі через знеструмлення є проблеми з тролейбусами, окрім цього сьогодні низка тролейбусів тимчасово курсуватиме зі змінами.

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