Ремонтні роботи на площі Соборній: у Дніпрі трамвай 1 знову змінить маршрут

У понеділок 26 серпня трамвай № 1 у Дніпрі призупинить рух по площі Соборній та курсуватиме за зміненим маршрутом.
Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.
З 21:00 трамвай №1 рухатиметься за двома напрямками:
а) Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;
б) Залізничний вокзал – вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.
Останні відправлення з кінцевих зупинок без зазначених змін:
Зміни пов’язані із ремонтом трамвайної колії на площі Соборній.
Нагадаємо, у Дніпрі через знеструмлення є проблеми з тролейбусами, окрім цього сьогодні низка тролейбусів тимчасово курсуватиме зі змінами.
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