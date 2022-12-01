Рекордні втрати Росії: ЗСУ за місяць знищили майже 17 000 окупантів

Про це повідомляє Міністерство оборони.
“Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад було знищено 16970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни!” – йдеться в повідомленні.
Також Міноборони навели дані щодо втрат РФ у техніці протягом місяця:
Читайте також:
Автор:
Російські військові продовжують вести наступ на одному напрямі в Донецькій…
Блогерка заявила, що вона все зробила "на емоціях" та видалила…
Правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності, а на відвідувачів склали…
Спортсмен із Дніпра Михайло Бородянський на змаганнях із плавання виборов…