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Рекордні втрати Росії: ЗСУ за місяць знищили майже 17 000 окупантів

Сьогодні 21:15
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Українські військові за листопад ліквідували майже 17 000 окупантів. Це рекордні втрати росіян за місяць від початку повномасштабної війни.

Новости Днепра про Рекордні втрати Росії: ЗСУ за місяць знищили майже 17 000 окупантів

Про це повідомляє Міністерство оборони.

“Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад було знищено 16970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни!” – йдеться в повідомленні.

Також Міноборони навели дані щодо втрат РФ у техніці протягом місяця:

  • танки: 217
  • бойові бронемашини: 376
  • артсистеми: 174
  • РСЗВ: 12
  • кошти ППО: 13
  • літаки: 4
  • гелікоптери: 4
  • БПЛА: 147
  • крилаті ракети: 134
  • автотехніка та автоцистерни: 298
  • спецтехніка: 9

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