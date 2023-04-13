Рекордна вага: у Дніпрі рибак витяг із Самари величезного карася

Рибак опублікував фото улову на рибальському форумі та поділився секретом підгодовування.
Самарівка , о. Самарський. Карась 785 гр. Давненько не ловив таких. Фідер. Змінив закригу , відмовився від часнику, а перейшов на сир і фруктовий мікс. Результат не затримався, – написав рибалка на форумі.
На його думку, карась зараз із великим задоволенням клює на солодке підгодовування та ігнорує часник.
Карась таке творить, пружину просто шматками вигризає. Скучив за солоденьким фруктовим сиром, а ми його часником напихаємо, – додав рибалка.
Джерело: Рибалка у Дніпрі та області
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Надежда Захарченко
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