Рекордна вага: у Дніпрі рибак витяг із Самари величезного карася

Самарівка , о. Самарський. Карась 785 гр. Давненько не ловив таких. Фідер. Змінив закригу , відмовився від часнику, а перейшов на сир і фруктовий мікс. Результат не затримався, – написав рибалка на форумі.

На його думку, карась зараз із великим задоволенням клює на солодке підгодовування та ігнорує часник.