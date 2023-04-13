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Рекордна вага: у Дніпрі рибак витяг із Самари величезного карася

Сьогодні 06:45
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На Дніпропетровщині рибалка витяг з річки Самари карася, який затяг майже на 800 грамів (середня вага цієї риби 200-300 грамів).

Новости Днепра про Рекордна вага: у Дніпрі рибак витяг із Самари величезного карася

Рибак опублікував фото улову на рибальському форумі та поділився секретом підгодовування.

Самарівка , о. Самарський. Карась 785 гр. Давненько не ловив таких. Фідер. Змінив закригу , відмовився від часнику, а перейшов на сир і фруктовий мікс. Результат не затримався, – написав рибалка на форумі.

На його думку, карась зараз із великим задоволенням клює на солодке підгодовування та ігнорує часник.

Карась таке творить, пружину просто шматками вигризає. Скучив за солоденьким фруктовим сиром, а ми його часником напихаємо, – додав рибалка.

Новости Днепра про Рекордна вага: у Дніпрі рибак витяг із Самари величезного карася

Джерело: Рибалка у Дніпрі та області

 

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Новости Днепра про Рекордна вага: у Дніпрі рибак витяг із Самари величезного карасяУкраїнська Новости Днепра про Рекордна вага: у Дніпрі рибак витяг із Самари величезного карасяРусский

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