Рекорд за аваріями: у Дніпрі через ожеледицю паралізований Крутогорний узвіз (ВІДЕО)

У Дніпрі через ожеледицю дуже важка ситуація на дорогах.

У Дніпрі транспортний колапс через ожеледицю. Громадський транспорт ходить за оперативним розкладом – тобто без інтервалів. На зупинках кілометрові черги. Не краща ситуація і в автомобілістів. За ранок сталася рекордна кількість ДТП.

На Крутогорному узвозі напевне вже поставили рекорд за аваріями на одному відрізку шляху. Через кожні 10 метрів тут стається ДТП.

Момент однієї з аварій вдалося зафільмувати очевидцям. Було б дуже епічно, якби не так сумно.

Важка ситуація на вулиці Космічній, на проспекті Гагаріна – там автобус перекрив шлях. Повідомляють про проблеми на вулиці Шевченка – там такі ж казуси, як і на Крутогорному узвозі. На одному відрізку дороги зіткнулося кілька машин.

Якщо є можливість не виїзджати сьогодні – краще скористатися.

Читайте також:

Українська

Автор: