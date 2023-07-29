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  • Які виші Дніпра потрапили в американський рейтинг найкращих навчальних закладів: подробиці

Які виші Дніпра потрапили в американський рейтинг найкращих навчальних закладів: подробиці

Сьогодні 08:42
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Авторитетний американський портал AcademicInfluence опублікував рейтинг вузів, станом на 2023 рік. У топ-300 найкращих вузів світу знайшлось місце 50 навчальним закладам з України. 

 

Новости Днепра про Які виші Дніпра потрапили в американський рейтинг найкращих навчальних закладів: подробиці

У загальний рейтинг пробилися 3 вузи:

  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 11 місце;
  • Національна металургійна академія України – 32 місце;
  • Університет імені Альфреда Нобеля – 34 місце;

На 42 місце поставили Криворізький національний університет, а ДНУ також зайняв 275 місце у світі з підготовки спеціалістів з математики. Лідером рейтингу традиційно став Гарвард.

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Новости Днепра про Які виші Дніпра потрапили в американський рейтинг найкращих навчальних закладів: подробиціУкраїнська

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