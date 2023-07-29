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Новини Які виші Дніпра потрапили в американський рейтинг найкращих навчальних закладів: подробиці
Які виші Дніпра потрапили в американський рейтинг найкращих навчальних закладів: подробиці
Авторитетний американський портал AcademicInfluence опублікував рейтинг вузів, станом на 2023 рік. У топ-300 найкращих вузів світу знайшлось місце 50 навчальним закладам з України.
У загальний
рейтинг пробилися 3 вузи:
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 11 місце;
Національна металургійна академія України – 32 місце;
Університет імені Альфреда Нобеля – 34 місце;
На 42 місце поставили Криворізький національний університет, а ДНУ також зайняв 275 місце у світі з підготовки спеціалістів з математики. Лідером рейтингу традиційно став Гарвард.
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