Які виші Дніпра потрапили в американський рейтинг найкращих навчальних закладів: подробиці

Авторитетний американський портал AcademicInfluence опублікував рейтинг вузів, станом на 2023 рік. У топ-300 найкращих вузів світу знайшлось місце 50 навчальним закладам з України.

У загальний рейтинг пробилися 3 вузи:

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 11 місце;

Національна металургійна академія України – 32 місце;

Університет імені Альфреда Нобеля – 34 місце;

На 42 місце поставили Криворізький національний університет, а ДНУ також зайняв 275 місце у світі з підготовки спеціалістів з математики. Лідером рейтингу традиційно став Гарвард.

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