Рейтинг мільярдерів від Forbes: Коломойський вибув, а серед 5-ти українців – бізнесмен з Дніпра

До міжнародного списку мільярдерів потрапив співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов.

Forbes опублікував свіжий рейтинг мільярдерів. У ньому п’ятеро українців, серед яких уродженець Дніпропетровщини.

Мова йде про українських мільярдерів – Ахметова, Пінчука, Жеваго, Новинського і Боголюбова, які цьогоріч попали до нового рейтингу Forbes. Раніше до списку входив Ігор Коломойський, але цього року олігарх вибув з глобального переліку.

Найвище місце в рейтингу серед українців традиційно посів Рінат Ахметов. За даними Forbes мільярдер втратив частину активів та опустився з 445 місця на 785. За ним йде Віктор Пінчук – 1623 місце, а співвласник групи “Приват” Геннадій Боголюбов має активи на $1 млрд та посів 2692-ге місце у глобальному переліку.

До рейтингу також увійшли співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин, їхні статки оцінюються у $1,9 млрд в кожного. Але у рейтингу вони вказані як громадяни Канади, хоча родом з України.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: