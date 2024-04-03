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  • Рейтинг мільярдерів від Forbes: Коломойський вибув, а серед 5-ти українців – бізнесмен з Дніпра

Рейтинг мільярдерів від Forbes: Коломойський вибув, а серед 5-ти українців – бізнесмен з Дніпра

Сьогодні 13:35
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До міжнародного списку мільярдерів потрапив співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов.

Новости Днепра про Рейтинг мільярдерів від Forbes: Коломойський вибув, а серед 5-ти українців - бізнесмен з Дніпра

Forbes опублікував свіжий рейтинг мільярдерів. У ньому п’ятеро українців, серед яких уродженець Дніпропетровщини. 

Мова йде про українських мільярдерів – Ахметова, Пінчука, Жеваго, Новинського і Боголюбова, які цьогоріч попали до нового рейтингу Forbes. Раніше до списку входив Ігор Коломойський, але цього року олігарх вибув з глобального переліку. 
 

Найвище місце в рейтингу серед українців традиційно посів Рінат Ахметов. За даними Forbes мільярдер втратив частину активів та опустився з 445 місця на 785. За ним йде Віктор Пінчук – 1623 місце, а співвласник групи “Приват” Геннадій Боголюбов має активи на $1 млрд та посів 2692-ге місце у глобальному переліку.

До рейтингу також увійшли співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин, їхні статки оцінюються у $1,9 млрд в кожного. Але у рейтингу вони вказані як громадяни Канади, хоча родом з України. 

Новости Днепра про Рейтинг мільярдерів від Forbes: Коломойський вибув, а серед 5-ти українців - бізнесмен з Дніпра

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Новости Днепра про Рейтинг мільярдерів від Forbes: Коломойський вибув, а серед 5-ти українців - бізнесмен з ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Рейтинг мільярдерів від Forbes: Коломойський вибув, а серед 5-ти українців - бізнесмен з ДніпраРусский

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