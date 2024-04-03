Рейтинг мільярдерів від Forbes: Коломойський вибув, а серед 5-ти українців – бізнесмен з Дніпра

Forbes опублікував свіжий рейтинг мільярдерів. У ньому п’ятеро українців, серед яких уродженець Дніпропетровщини.
Найвище місце в рейтингу серед українців традиційно посів Рінат Ахметов. За даними Forbes мільярдер втратив частину активів та опустився з 445 місця на 785. За ним йде Віктор Пінчук – 1623 місце, а співвласник групи “Приват” Геннадій Боголюбов має активи на $1 млрд та посів 2692-ге місце у глобальному переліку.
До рейтингу також увійшли співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин, їхні статки оцінюються у $1,9 млрд в кожного. Але у рейтингу вони вказані як громадяни Канади, хоча родом з України.
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