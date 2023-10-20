Реабілітація після тяжких травм, ампутацій, опіків та інсультів: де в області отримати послугу

Відновлення після тяжких травм, ампутацій, опіків та інсультів. Допомоги кваліфікованих спеціалістів потребують як військові, так і цивільні. Аби кожен її отримав, у лікарнях області, що увійшли до спроможної мережі, вже працюють реабілітаційні відділення. Про це на брифінгу розказав перший заступник начальника ОВА Володимир Орлов.

«Дніпропетровщина, як і вся країна, створює умови для надання реабілітаційних послуг. Ефективних та безоплатних. Спеціалізовані відділення працюють у закладах спроможної мережі. Вже зараз амбулаторно відновитися можна у 13 надкластерних та кластерних лікарнях. Стаціонарно – в одинадцятьох. Одночасно там здатні прийняти понад 350 людей», – зазначив Володимир Орлов.

Реабілітуватися вже зараз можна в обласних, міських і деяких районних закладах. У них відновлюють психологічно. А також після травм спинного та головного мозку, пошкоджень скелету, ампутацій і опіків.

«Реабілітація – це не пасивні фізіотерапевтичні процедури. Це щоденна робота пацієнта та цілої мультидисциплінарної команди. До неї входять лікар фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевт, логопед, психолог. Вони вивчають проблему людини, яка звернулася до них по допомогу, її цілі та потреби. Після складають індивідуальний план відновлення і слідують йому», – додав перший заступник начальника ОВА.

Стаціонарна та амбулаторна реабілітація за одним напрямком триває мінімум 14 днів. На рік кожен пацієнт може пройти від 2 до 8 курсів відновлення.

«Для цього необхідне електронне направлення. Його формує лікуючий лікар. Він може й порадити заклад, до якого звернутися. Втім, остаточний вибір за пацієнтом», – пояснив Володимир Орлов.

Про підходящий для себе заклад людина може дізнатися на сайті НСЗУ або звернувшись до контакт-центру за номером 16-77.

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