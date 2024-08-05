“Раскудахкались в свойом курятникє”: у потязі з Дніпра стався скандал через чоловіка в жіночому купе

Чоловік зумів купити квиток до жіночого купе, а потім ображав пасажирок.

У потягу Запоріжжя – Ясіня, який курсує через Дніпро, стався скандал у жіночому купе. Про неприємну ситуацію розповіла пасажирка у ТікТок, а згодом конфлікт почали обговорювати на Facebook.

Відомо, що під час рейсу, 4 серпня, на станції у Дніпрі, провідниця впустила до жіночого купе чоловіка. Той стверджував, що законно придбав квиток, а працівниця залізниці вмовляла жінок впустити небажаного пасажира до себе.

Дівчата, які їхали із Запоріжжя, намагалися пояснити чоловіку та провідниці, що це жіноче купе і за правилами тут можуть перебувати лише жінки або діти до 6 років. Втім, і пасажир та працівниця запевняли, що чоловік має право на проїзд, адже купив квиток.

– Чоловік може їхати в цьому вагоні, якщо він жіночий? – А в нього квиток проданий. Ви розумієте? Я ж його не привела сюди. А чому він не може їхати? З якої пори вже не можна їхати? – За правилами. Тому що це жіноче купе.

Згодом чоловік почав наполегливо виганяти пасажирок з купе зі словами:

Дівчата, якщо вам не подобається, злазьте і йдіть в інше купе. Я що собі продав його чи що? Є проблеми – йдіть в касу і міняйте квиток свій, і їдьте на вагонетці. Його підтримала провідниця, яка сказала, що “впровадження жіночих купе – це неадекватно”. Потім чоловік дискримінувати людей ЛГБТ спільноти й заявив, що “якби це був вагон для голубих“, він би відмовився, бо вони, цитуємо “Чимало, тут би вночі у своє братство посвятили“. Після цього пасажир образив і жінок: Розкудкудакались у своєму курятнику. Жінки, які постарше, взагалі нормально б сприйняли. А он ті дві якійсь молоді… Що, вони голі по вагону будуть ходити? – поскаржився він провідниці. Найбільше пасажирок здивувала провідниця, яка мала б знайти для чоловіка інше місце. Натомість працівниця УЗ запевняла жінок, що попутник їм не заважатиме, а навпаки “розважатиме” в дорозі. Ну нічого страшного, хай чоловік дівчат розважає. Чого він не може їхати з вами? – чути голос провідниці на відео. Як відреагували в Укрзалізниці? В УЗ пояснили, що застосунок, де можна придбати квиток до жіночих купе, видає чітке попередження, що це місця для жінок. У цьому випадку пасажир свідомо проігнорував цю вимогу, а отже мав бути не допущений до перевезень у цьому вагоні. Такі випадки рідкісні, але трапляються як виключення. Задачею наших провідників у таких випадках є знайти альтернативне місце для чоловіка в іншому вагоні, коректність дій бригади наразі оцінюється внутрішнім розслідуванням, але вже зараз можемо констатувати, що за всіма протоколами ситуацію потрібно було вирішити до посадки, а не після. Жіночі купе створені для безпеки й комфорту жінок, і залізниця просить з повагою ставитися до наявних правил, – написали представники УЗ під дописом. Після дзвінка на гарячу лінію чоловіка з вагона вивів начальник потягу.

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