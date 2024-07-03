Ранкова атака на Дніпро 3 липня: кількість загиблих та поранених збільшилася

Кількість загиблих та поранених внаслідок ракетної атаки по Дніпру збільшилася.

Про це повідомив очільник ОДА Сергій Лисак.

4 загиблих через вранішню атаку росіян на Дніпро. 27 людей постраждали. З них 11 госпіталізовані. Двоє – «важкі», – йдеться у дописі.

Також відомо про одну дитину серед поранених – 14-річну дівчинку.

Нагадаємо вранці 3 липня ворог атакував Дніпро ракетами та ударними дронами. Внаслідок атаки понівечено один з торгових центрів міста, пошкоджені автівки та вікна, вибуховою хвилею зачепилу заправну станцію. Окрім того, пошкоджено шість навчальних закладів – школи та дитячі садки – на щастя, діти та вихователі були в укритті, всі вціліли.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: