Ранкова атака на Дніпро 3 липня: кількість загиблих та поранених збільшилася

Про це повідомив очільник ОДА Сергій Лисак.
4 загиблих через вранішню атаку росіян на Дніпро. 27 людей постраждали. З них 11 госпіталізовані. Двоє – «важкі», – йдеться у дописі.
Також відомо про одну дитину серед поранених – 14-річну дівчинку.
Нагадаємо вранці 3 липня ворог атакував Дніпро ракетами та ударними дронами. Внаслідок атаки понівечено один з торгових центрів міста, пошкоджені автівки та вікна, вибуховою хвилею зачепилу заправну станцію. Окрім того, пошкоджено шість навчальних закладів – школи та дитячі садки – на щастя, діти та вихователі були в укритті, всі вціліли.
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