Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: кількість загиблих знову збільшилася

З-під завалів зруйнованого внаслідок ракетного удару готелю в Кривому Розі деблокували тіло останнього загиблого, якого напередодні вважали зниклим безвісти.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Загиблого виявили під час пошуково-рятувальних робіт у ніч на 28 серпня.
Таким чином внаслідок ворожої атаки у Кривому Розі загинуло 4 людини, постраждало – 5.
Пошуково-рятувальна операція завершена.
Сьогодні, 28 серпня, у Кривому Розі оголошено День жалоби.
Нагадаємо, у ніч на 27 серпня ворог здійснив масовану ракетну атаку на міста України. У Кривому Розі балістична ракета влучила в готель. Двох безвісти зниклих, які перебували всередині будівлі, шукали протягом всієї доби. Тіло третьої загиблої особи було виявлено під завалами ввечері 27 серпня.
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