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Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: кількість загиблих знову збільшилася

Сьогодні 06:49
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Внаслідок ворожого удару по готелю у Кривому Розі загинуло 4 особи.

Новости Днепра про Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: кількість загиблих знову збільшилася

З-під завалів зруйнованого внаслідок ракетного удару готелю в Кривому Розі деблокували тіло останнього загиблого, якого напередодні вважали зниклим безвісти. 

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України. 

Загиблого виявили під час пошуково-рятувальних робіт у ніч на 28 серпня. 

Таким чином внаслідок ворожої атаки у Кривому Розі загинуло 4 людини, постраждало – 5.

Пошуково-рятувальна операція завершена. 

Сьогодні, 28 серпня, у Кривому Розі оголошено День жалоби. 

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня ворог здійснив масовану ракетну атаку на міста України. У Кривому Розі балістична ракета влучила в готель. Двох безвісти зниклих, які перебували всередині будівлі, шукали протягом всієї доби. Тіло третьої загиблої особи було виявлено під завалами ввечері 27 серпня. 

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