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Ракетний удар по Дніпру: є загиблий

Сьогодні 13:33
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26 листопада жителі Дніпра чули два вибухи.

У суботу в Дніпрі ракети влучили в приватні будинки та лгістичне підприємсто.

Повідомлялося про 13 постраждалих, троє з яких і досі залишаються в лікарнях.

На сьогодні стало відомо про одного загиблого, тіло якого рятувальники дістали з-під завалів. Про це повідомив голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

Новости Днепра про Ракетний удар по Дніпру: є загиблий

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Новости Днепра про Ракетний удар по Дніпру: є загиблийУкраїнська

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