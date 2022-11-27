Ракетний удар по Дніпру: є загиблий

26 листопада жителі Дніпра чули два вибухи.

У суботу в Дніпрі ракети влучили в приватні будинки та лгістичне підприємсто.

Повідомлялося про 13 постраждалих, троє з яких і досі залишаються в лікарнях.

На сьогодні стало відомо про одного загиблого, тіло якого рятувальники дістали з-під завалів. Про це повідомив голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

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