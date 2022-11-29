Ракетний удар по Дніпру: у мережі показали, що залишилося від підприємства

Вчора увечері ворог випустив на Дніпропетровську область чотири ракети.
Керівник військової адміністрації області Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі опублікував наслідки ударів по приватному підприємству у Дніпрі.
«Це те, що залишилося від частого підприємства у Дніпрі після нічної атаки російських ракет. «Руський мир» несе тільки руйнування. І відповідатиме за всі свої злочини», – підписав фото Валентин Резніченко.
Вибух зруйнував будівлі та транспорт, що був в той час на території підприємства.
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