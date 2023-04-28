Ракетний удар по будинку в Умані: серед загиблих – двоє 10-річних дітей

В Умані Черкаської області російська ракета влучила у багатоповерхівку. На жаль, уже відомо про 10 загиблих, серед них – двоє 10-річних діток.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Крім того, наразі відомо про 18 постраждалих.
Рятувальники продовжують розбирати завали.
Пізніше в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час сьогоднішньої ракетної атаки російські війська використали, зокрема, ракети наземного базування “Іскандер-К”, які складно виявити і які можна запускати з незначних відстаней.
За уточненою інформацією, летіли з південного напрямку ракети “Іскандер-К”. Це теж крилата ракета, яка, в принципі, має такі самі тактико-технічні характеристики, як і “Калібр”, але “Іскандер-К” – це ракета наземного базування, не балістична, а крилата. Саме ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення і також збиття. Але такі ракети збивались нашою протиповітряною обороною, – сказав Ігнат.
Окрім цього, речник також повідомив, що загарбники запускали ракети з чотирьох літаків тактичної авіації Ту-95, які зазвичай працюють з району Каспійського моря.
Нагадаємо, також сьогодні ворог атакував ракетами Дніпро. На жаль, в результаті загинули 31-річна жінка та 3-річна дитина. Троє людей отримали поранення.
Не пробачимо! Помстимося!
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