Ракетні удари по Дніпру 28 квітня: ДСНС розповіла про наслідки атаки

У п'ятницю, 28 квітня, Дніпро атакували ракетами.

Про це повідомили в ДСНС.

За даними рятувальників, зранку 28 квітня ворог атакував Дніпро ракетами.

В одному з районів міста зруйновано складську будівлю на площі 600 кв.м. На місці влучання виникла пожежа на площею 50 кв.м. Рятувальники ліквідували її о 05:25. Інформація щодо загиблих та поранених на підприємстві не надходила.

Крім цього, на території будівельної бази зайнявся ангар з будівельними матеріалами на площі 400 кв.м. О 05:34 пожежу було локалізовано, о 08:35 – ліквідовано. На місці врятована 1 людина, загиблих та поранених немає.

Також, в іншому районі міста внаслідок влучання у приватний житловий будинок зайнявся дах на площі 35 кв.м. Пожежу ліквідовано о 05:37.

На жаль, внаслідок удару загинуло 2 особи: 31-річна жінка та 3-річна дитина.

Також, травмовано 3 особи: чоловіки 1992 та 1968 року народження, жінка 1963 року народження. Вони отримують необхідну допомогу.

Як повідомили в повітряному командуванні Схід, над Дніпропетровщиною збили 7 ракет.

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