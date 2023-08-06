Ракетна небезпека, шахеди та важка артилерія: ворог знову тероризував Дніпропетровщину вночі

У ніч проти 6 серпня російські окупанти вкотре обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Постраждала, зокрема, Марганецька громада.

До опівночі ворог тричі бив бо громаді, випустивши майже з десяток снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі на Дніпропетровщині лунала повітряна тривога, попереджаючи про ракетну небезпеку та “шахеди”. Втім, нашу область ці загрози оминули.

Руйнування, які Росія завдала Нікопольщині, встановлюються. Обійшлося, на щастя, без жертв серед місцевих жителів.

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