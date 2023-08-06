Ракетна небезпека, шахеди та важка артилерія: ворог знову тероризував Дніпропетровщину вночі

До опівночі ворог тричі бив бо громаді, випустивши майже з десяток снарядів.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вночі на Дніпропетровщині лунала повітряна тривога, попереджаючи про ракетну небезпеку та “шахеди”. Втім, нашу область ці загрози оминули.
Руйнування, які Росія завдала Нікопольщині, встановлюються. Обійшлося, на щастя, без жертв серед місцевих жителів.
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