Районна знаменитість: у Дніпрі бібліотекою “керує” кішка

Дніпровською бібліотекою керує кішка.

У світі є багато відомих котів, які на рівні з людьми мають справжні посади в держустановах або компаніях. До прикладу, британський кіт Ларрі – кіт-мишолов у резиденції британських прем’єрів на Даунінг-стріт. У лютому 2011 року Ларрі став Головним мишоловом Резиденції Уряду Великої Британії.

У Дніпрі теж є відомі коти, які стали якщо не міськими, то районними знаменитостями. До прикладу, бібліотекою на лівому березі керує кішка Муся, яку назвали книжковою феєю Райончику.

Історію кицьки розповіла дніпрянка Ольга Меркулова.

Свою посаду чотирилапа отримала 10 років тому, коли маленьку кішечку знайшли біля чорного входу до бібліотеки. Спочатку пухнасту підкормлювали співробітники бібліотеки, а потім взяти до себе в штат.

Вони розповіли, що кицька зазвичай сидить на стільці біля бібліотекаря та слідкує за видачею книжок. Ще пухнаста любить сидіти під лампою, бо там тепло. Харчується магазинним кормом, який для неї купляють колеги, а також їжею, яку іноді заносять читачі.

За словами дніпрян, у бібліотеці дуже затишно, багато літератури на будь-який смак, можна взяти книжки додому на цілий місяць.

Працюють з 10 до 18 щодня, окрім понеділка. Щосуботи проводять безкоштовні майстер-класи для дітей. Взяти книгу чи побачити книжкову фею можна за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 2. Біля входу є графіті, з Алісою в країні чудес, яке намалював відомий художник ZdesRoy.

Читайте також:

Українська

Автор: