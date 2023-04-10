Рада повернула доплати у 30 тисяч грн військовим: кому саме

Рада повернула 30 тисяч доплат військовим.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За проголосували 277 народних депутати. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану. Як зазначив нардеп, доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським.

Нагадаємо, раніше в Україні скасували доплати військовим, які не виконують бойові завдання. З 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовим. Додаткові виплати залежали від території, де перебуває воїн, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.

Цей крок розкритикували, адже це підриває довіру військових до держави.

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