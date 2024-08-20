Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП: що буде далі

Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
По суті цей закон регулюватиме діяльність УПЦ Московського патріархату. Відтепер церкви мають 9 місяців на те, аби розірвати будь-які зв’язки з Російською Православною Церквою (РПЦ).
“ЗА” у другому читанні набралося 265 голосів.
Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.
Як голосували нардепи:
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