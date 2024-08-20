Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП: що буде далі

Верховна Рада проголосувала за закон, який регулюватиме діяльність УПЦ МП.

Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

По суті цей закон регулюватиме діяльність УПЦ Московського патріархату. Відтепер церкви мають 9 місяців на те, аби розірвати будь-які зв’язки з Російською Православною Церквою (РПЦ).

“ЗА” у другому читанні набралося 265 голосів.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

Як голосували нардепи:

Слуга народу – 173

Европейська солідарність – 25

Батьківщина – 17

Платформа за життя та мир – 1

За майбутнє – 9

Голос – 18

Довіра – 11

Відновлення України – 0

Позафракційні – 11

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