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Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП: що буде далі

Сьогодні 12:25
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Верховна Рада проголосувала за закон, який регулюватиме діяльність УПЦ МП.

Новости Днепра про Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП: що буде далі

Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

По суті цей закон регулюватиме діяльність УПЦ Московського патріархату. Відтепер церкви мають 9 місяців на те, аби розірвати будь-які зв’язки з Російською Православною Церквою (РПЦ).

“ЗА” у другому читанні набралося 265 голосів. 

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. 

Як голосували нардепи:

  • Слуга народу – 173
  • Европейська солідарність – 25
  • Батьківщина – 17
  • Платформа за життя та мир – 1
  • За майбутнє – 9
  • Голос – 18
  • Довіра – 11
  • Відновлення України – 0
  • Позафракційні – 11

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Новости Днепра про Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП: що буде даліУкраїнська

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