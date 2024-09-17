Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків
Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків.
Про це
повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Так, новий пакет податків передбачає наступні норми:
підвищення військового збору з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП; авансові внески на АЗС; встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%; встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.
Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024, та 137 млрд грн в наступному, – додав Железняк.
За законопроєкт проголосували 241 депутат, проти виступили 14, 28 утрималися.
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