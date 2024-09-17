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Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків

Сьогодні 15:18
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Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків.

Новости Днепра про Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, новий пакет податків передбачає наступні норми:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;
  • підвищення податків для 1 та 2 групи ФОП;
  • авансові внески на АЗС;
  • встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;
  • встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024, та 137 млрд грн в наступному, – додав Железняк.

За законопроєкт проголосували 241 депутат, проти виступили 14, 28 утрималися.

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Новости Днепра про Рада підтримала законопроєкт про підвищення податківУкраїнська

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