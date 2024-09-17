Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, новий пакет податків передбачає наступні норми:

Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024, та 137 млрд грн в наступному, – додав Железняк.