Пива немає: у Дніпрі на Гладкова загорівся магазин з алкоголем

У Дніпрі на вулиці Гладкова загорівся магазин розливного пива.

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.

Вночі 27 квітня у Шевченківському районі міста сталася пожежа всередині пивного магазина, розташованого на першому поверсі у багатоповерхівці. Рятувальники прибули на місце та приступили до гасіння.

Через 40 хвилин займання ліквідували. Вогонь пошкодив облицювання стін та стелі, товарну продукцію, меблі на загальній площі 5 кв. м.

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