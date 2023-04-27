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Пива немає: у Дніпрі на Гладкова загорівся магазин з алкоголем

Сьогодні 08:30
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У Дніпрі на вулиці Гладкова загорівся магазин розливного пива.

Новости Днепра про Пива немає: у Дніпрі на Гладкова загорівся магазин з алкоголем

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області

Вночі 27 квітня у Шевченківському районі міста сталася пожежа всередині пивного магазина, розташованого на першому поверсі у багатоповерхівці. Рятувальники прибули на місце та приступили до гасіння. 

Через 40 хвилин займання ліквідували. Вогонь пошкодив облицювання стін та стелі, товарну продукцію, меблі на загальній площі 5 кв. м.

Новости Днепра про Пива немає: у Дніпрі на Гладкова загорівся магазин з алкоголем

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Новости Днепра про Пива немає: у Дніпрі на Гладкова загорівся магазин з алкоголемУкраїнська Новости Днепра про Пива немає: у Дніпрі на Гладкова загорівся магазин з алкоголемРусский

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