Пишаємось: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів, 8 танків та 12 БПЛА

Українські військові станом на ранок середи, 15 березня, ліквідували за добу 980 російських окупантів, таким чином загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення склала вже 161 520 солдатів. Також ЗСУ знищили 8 танків, 10 ББМ, 7 РСЗВ та 12 безпілотників.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано,

танків – 3492 (+8) одиниць,

бойових броньованих машин – 6799 (+10) одиниць,

артилерійських систем – 2528 (+9) одиниць,

РСЗВ – 502 (+7) одиниць,

кошти ППО – 262 (+2) одиниць,

літаків – 304 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 289 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2132 (+12) одиниць,

крилаті ракети – 907 (+0) одиниць,

кораблі/катери – 18 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерни – 5377 (+10) одиниць,

спеціальна техніка – 257 (+1) одиниць.

У Генштабі додали, що дані про ворожі втрати уточнюються.

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