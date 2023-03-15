Пишаємось: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів, 8 танків та 12 БПЛА

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано,
танків – 3492 (+8) одиниць,
бойових броньованих машин – 6799 (+10) одиниць,
артилерійських систем – 2528 (+9) одиниць,
РСЗВ – 502 (+7) одиниць,
кошти ППО – 262 (+2) одиниць,
літаків – 304 (+0) одиниць,
гелікоптерів – 289 (+0) одиниць,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2132 (+12) одиниць,
крилаті ракети – 907 (+0) одиниць,
кораблі/катери – 18 (+0) одиниць,
автомобільної техніки та автоцистерни – 5377 (+10) одиниць,
спеціальна техніка – 257 (+1) одиниць.
У Генштабі додали, що дані про ворожі втрати уточнюються.
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