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  • Пишаємось: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів, 8 танків та 12 БПЛА

Пишаємось: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів, 8 танків та 12 БПЛА

Сьогодні 09:30
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Українські військові станом на ранок середи, 15 березня, ліквідували за добу 980 російських окупантів, таким чином загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення склала вже 161 520 солдатів. Також ЗСУ знищили 8 танків, 10 ББМ, 7 РСЗВ та 12 безпілотників.

Новости Днепра про Пишаємось: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів, 8 танків та 12 БПЛА

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано,
танків – 3492 (+8) одиниць,
бойових броньованих машин – 6799 (+10) одиниць,
артилерійських систем – 2528 (+9) одиниць,
РСЗВ – 502 (+7) одиниць,
кошти ППО – 262 (+2) одиниць,
літаків – 304 (+0) одиниць,
гелікоптерів – 289 (+0) одиниць,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2132 (+12) одиниць,
крилаті ракети – 907 (+0) одиниць,
кораблі/катери – 18 (+0) одиниць,
автомобільної техніки та автоцистерни – 5377 (+10) одиниць,
спеціальна техніка – 257 (+1) одиниць.

У Генштабі додали, що дані про ворожі втрати уточнюються.

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Новости Днепра про Пишаємось: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів, 8 танків та 12 БПЛАУкраїнська Новости Днепра про Пишаємось: ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу окупантів, 8 танків та 12 БПЛАРусский

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